El exdirector de la escuela de música y la banda de Villamayor, Pedro Hernández, galardonado con el bombardino de las Capas Pardas

El que fuera director de la escuela de música de Villamayor de Armuña y de la banda, Pedro Hernández Garriga, ha sido ha sido galardonado con el bombardino de las Capas Pardas de Zamora de este año "por su valiosa, acertada y constante colaboración con la música de la Semana Santa de Zamora", según el fallo del jurado, que ha tomado el acuerdo por unanimidad, informa Europa Press.

Hernández Garriga inició sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, obteniendo el Título Superior de Música en la Especialidad de Violonchelo. Ha trabajado con profesores de renombre, es licenciado con Honores en Dirección de Bandas por The Royal Schools of Music of London.

Fue director de la Banda Municipal de Villamayor desde mayo de 2008 a 2018. Durante ese periodo también fue director de la banda de música de la localidad, cargo que repitió entre 2022 y 2024.

En su faceta de compositor ha escrito obras destacadas para la Semana Santa, especialmente la zamorana, como son las marchas 'Nuestra Madre', 'Jesús Nazareno de la Vera Cruz', 'Cristo, Nuestro Bien', 'Yeridat', 'Nazarenus', 'Sancti Spiritus' y 'Las cruces de Zamora', marcha que estrenará este año en el concierto homenaje del galardón.

En 2001 se hizo cargo de la dirección del cuarteto de viento de la Hermandad de Penitencia, para el que ha escrito diversas composiciones que encajan plenamente en este singular desfile.