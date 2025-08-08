Éxito en la feria de 'Food Trucks' en Aldeatejada con una variada oferta de comida
También han podido disfrutar de la música de una disco móvil, de un espectáculo de magia y de un sorteo consumiciones gratuitas
Los vecinos de Aldeatejada han podido disfrutar de una velada gastronómica y musical al mismo tiempo gracias a la feria 'Food Trucks' que estará presente con siete camiones de comida durante este viernes hasta las doce de la noche y que regresará este sábado 9 de agosto desde las 20:30 hasta las 00:00 horas.
Multitud de vecinos se han animado ha acudir hasta la plaza Mayalde para cenar una de las variadas especialidades que se han ofertados en estas cocinas sobre ruedas que han dispensando perritos calientes, sándwiches de carne mechada, patatas fritas, nachos, tequeños, montaditos de jamón ibérico, hamburguesas gourmets y cheese cake caseros, mojitos o gofres.
Al mismo tiempo, los vecinos de Aldeatejada han podido disfrutar de la música de una disco móvil, donde también ha habido un toque de magia y se han sorteado consumiciones gratuitas.
