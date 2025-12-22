Éxito del Mercado Navideño de Carbajosa con más de 2.000 visitantes

La tercera edición del Mercado Navideño de Carbajosa celebrada el pasado fin de semana, del 20 y 21 de diciembre, deja un balance muy positivo para la iniciativa de la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Carbajosa, con más de 2.000 visitantes y un total de 7.085,40 euros gastados en los diferentes stands presentes en el mercado.

Según el Ayuntamiento de la localidad, estos datos que demuestran una alta asistencia y participación por parte de vecinos y visitantes, que disfrutaron de las diferentes propuestas organizadas por el Ayuntamiento como actividades infantiles navideñas, en las que participaron cerca de 70 niños; el III Concurso de Roscón de Reyes; el tren navideño, que recorrió el pueblo durante la tarde del sábado y agotó sus entradas; el bingo solidario del domingo o el gran sorteo final del mercado, celebrado entre todas aquellas personas que hubiesen realizado alguna compra superior a 20 euros en alguno de los puestos y que contó con 290 participaciones.

Carbajosa, Mercado de Navidad

El momento de mayor afluencia de público durante el fin de semana se produjo el sábado por la tarde, especialmente en el horario comprendido entre las 17:00 y las 20:00 horas, coincidiendo con el punto fuerte de la programación del fin de semana, cuando el Cartero Real visitó Carbajosa, acompañado por la Asociación Cultural de Carbajosa, para recoger todos los deseos de los más pequeños, despidiéndose con un gran espectáculo final en el propio Mercado Navideño.

Este Mercado Navideño ha cumplido todos los objetivos establecidos en su planteamiento, consolidándose como una iniciativa impulsora del comercio local y de las pequeñas empresas, fomentando la participación ciudadana y la dinamización del municipio en las fechas previas a la Navidad, y convirtiéndose en uno de los grandes atractivos navideños de Carbajosa.

El Ayuntamiento agradece la gran labor de su concejalía de Participación Ciudadana y el Área de Cultura, la implicación y la confianza demostrada por las empresas participantes, la colaboración de todas las asociaciones presentes y la gran participación de vecinos y visitantes.