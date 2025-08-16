Éxito de participación en el Grand Prix y la suelta de vaquillas en Carbajosa de la Sagrada

Así se ha vivido el Grand Prix de Carbajosa de la Sagrada y la posterior vaquilla

Carbajosa de la Sagrada vivió este sábado, 16 de agosto, una de sus jornadas más animadas de las fiestas con la celebración del esperado Grand Prix, seguido de la tradicional suelta de vaquillas en la Plaza de Toros de la localidad.

A las 21:00 horas arrancaba el Grand Prix, una prueba que reunió a numerosos equipos inscritos previamente para medirse en divertidas actividades, juegos de habilidad y desafíos al estilo de una gran gymkhana. La cita estuvo marcada por las sorpresas, las risas y el entusiasmo de los participantes, que contaron con el aliento constante del público desde las gradas. Además, la competición premió el esfuerzo y el ingenio de los grupos con diferentes galardones, entre ellos una paleta, un lote de embutidos y queso, y una selección de vino, lo que añadió un aliciente extra a la velada.

La respuesta del público fue masiva, con cientos de asistentes que no quisieron perderse el espectáculo. Familias, jóvenes y mayores disfrutaron del ambiente festivo, que convirtió la Plaza de Toros en un punto de encuentro para toda la localidad.

A las 22:00 horas, como broche de oro a la jornada, se celebró la suelta de vaquillas, un acto tradicional que contó igualmente con gran participación y que hizo vibrar a los presentes con emoción y respeto hacia la fiesta.