Éxito de participación en el Torneo de Frontenis de Calvarrasa de Abajo

Calvarrasa de Abajo ha acogido durante este fin de semana su Torneo de Frontenis de este año. Una cita deportiva que logró reunir a doce parejas procedentes de diversos puntos de Castilla y León. La competición se desarrolló con fluidez gracias al uso conjunto de las instalaciones de los frontones de Calvarrasa de Abajo y las pistas de Nuevo Amatos, permitiendo que el alto nivel de los participantes fuera el principal protagonista de la jornada.

Torneo frontenis 2026 Calvarrasa de Abajo

Iván y Dani se alzaron con el primer puesto del torneo. La segunda posición fue para la pareja formada por Cristian y Saúl, mientras que Manolo y Óscar completaron el podio con un meritorio tercer lugar. El evento concluyó con un ambiente festivo, consolidando esta cita como un referente para los aficionados al frontenis en la región.

Torneo frontenis 2026 Calvarrasa de Abajo (2)

Además, a mitad de la jornada, la organización preparó una paella para todos los participantes.