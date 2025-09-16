La experiencia de conducir, los niños de Santa Marta conducen en el circuito vial

Los escolares de Santa Marta de Tormes han disfrutado de una divertida y educativa experiencia que les ha permitido conducir varios kars en el parque de tráfico de Santa Marta. Con esta actividad, el Ayuntamiento ha dado inicio al programa de la Semana Europea de la Movilidad que se celebrará en el municipio hasta el próximo lunes 22 de septiembre. Un total de 62 niños de 5º de Primaria han participado en una actividad de karts cuyo objetivo es afianzar conceptos de seguridad vial entre los más pequeños.

En concreto, desde primera hora de la mañana de este lunes han disfrutado de la programación 30 alumnos del Colegio Miguel Hernández, que se han dividido en dos grupos, y 24 alumnos del Colegio Carmen Martín Gaite. Los niños han estado guiados en todo momento por la Policía Local de Santa Marta, que ha marcado las directrices de la actividad y ha enseñado a los más pequeños las nociones básicas para circular correctamente por la carretera como conductor y como peatón.

Semana de la movilidad en Santa Marta, Karts (3)

Mañana será el turno del colectivo de mayores que, a partir de las 10:30 horas, podrá participar en el paseo saludable con salida desde el Edificio Sociocultural y un recorrido que atraviesa tanto zonas urbanas como el paseo fluvial Francisco Bernis, finalizando en la Isla del Soto donde también se repartirá un desayuno saludable a todos los caminantes.

El lema de esta nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad es “Movilidad para todos”, un objetivo que la programación de Santa Marta ha cumplido, diseñando un programa para todos los colectivos, aunque haciendo especial hincapié en los niños y en los jóvenes, que todavía tienen por delante varios días de actividades.