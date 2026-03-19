La explotación de las piscinas de Villamayor sale a licitación para dos temporadas

La gestión de las piscinas municipales de Villamayor de Armuña acaba de salir a licitación para las dos próximas temporadas. Así, el Ayuntamiento ha establecido un canon anual de un mínimo de 10.000 euros para los que estén interesados en su explotación que incluye también el servicio de bar.

Las personas o empresas interesadas en su gestión podrán presentar sus ofertas antes del 13 de abril, según reza el pliego publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El contrato establece un cánon mínimo por temporada de 10.000 euros por temporada, que podrá ser mejorado al alza por los licitadores, debiéndose realizar el pago en dos plazos, un 50% en el momento de formalización del contrato el otro 50% el 1 de agosto de cada temporada

La concesión, tendrá una duración inicial de dos temporadas, para las temporadas de 2026 y 2027 aunque tiene la posibilidad de que se pueda prorrogar durante otras dos temporadas más, hasta un máximo de cuatro del 2026 al 2029.

Para la temporada 2026, el periodo de funcionamiento previsto será de 1 de junio al 8 de septiembre del 2026.

El contrato incluye tanto la gestión integral de las piscinas como del bar-cafetería, con servicios de atención al público, socorrismo, limpieza, mantenimiento del recinto y explotación hostelera. El adjudicatario deberá contratar dos socorristas y la cafetería tendrá un horario de apertura de 12.00 a 21.00 horas.