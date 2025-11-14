Una exposición, una charla y una salida al campo, como parte de la programación de la Semana Micológica en Carbajosa

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Bienestar Animal, ha presentado la programación de la Semana Micológica, una iniciativa diseñada para acercar a vecinos y visitantes al fascinante mundo de las setas mediante actividades formativas y divulgativas.

El programa arrancará el próximo lunes 17 de noviembre con la inauguración de la exposición fotográfica: "Setas comestibles – Setas tóxicas, ¿cuál es cuál?". La muestra estará disponible hasta el viernes 21 en la sala de exposiciones del Centro Cultural, en el horario habitual del centro. Su objetivo es ayudar al público a reconocer la diversidad micológica del entorno y a distinguir visualmente las especies seguras de las venenosas.

El viernes 21 de noviembre, a las 19:00 horas, en la misma sala, tendrá lugar una charla divulgativa a cargo de los especialistas Manuel José Hernández Viera y Luis Ángel Fernández Monge. Los expertos compartirán conocimientos esenciales sobre las características de las setas, los métodos de distinción y los riesgos de una recolección inadecuada. La sesión finalizará con una degustación para que los asistentes disfruten del sabor del campo. Como cierre de la programación, el domingo 30 de noviembre se llevará a cabo una ruta micológica en la localidad de Navasfrías.

La actividad tiene un marcado carácter solidario, ya que el coste de la inscripción es de tres euros, que se destinarán íntegramente a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA). Los menores de 12 años podrán participar gratuitamente, siempre acompañados por un adulto.

Las plazas son limitadas al aforo de los autobuses y las inscripciones pueden realizarse en la Casa de Cultura hasta el 26 de noviembre.