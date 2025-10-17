Exposiciones y presentaciones literarias en la Semana de la Biblioteca de Carbajosa

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Biblioteca el 24 de octubre, el Ayuntamiento de Carbajosa ha preparado un programa de actividades para la próxima semana, del 20 al 25 de octubre, en el que los protagonistas son la lectura y los libros. El alcalde, Pedro Samuel Martín, y la concejala de Biblioteca, Noemí Fernández Castaño, han presentado en el Centro Cultural el cartel oficial de la programación de la Semana de la Biblioteca. Esta semana cuenta con propuestas muy variadas, entre las que cabe destacar la exposición "El Museo de las Segundas Oportunidades” de Juanvi Sánchez, que estará disponible en el Centro Cultural hasta el 14 de noviembre, y la presentación de los libros “Andrés Alonso Polo” de José Labajos Alonso y “El poder cognitivo del juego” de Víctor J. Ventosa.

El lunes 20 de octubre se colocará la pancarta de “Semana de la Biblioteca” en la biblioteca municipal para dar comienzo a una semana que arranca el martes con el cuentacuentos “Qué asco de sándwich” para niños entre 3 y 7 años en el Centro Cultural con dos sesiones, a las 17:30 y a las 18:30 horas.

El jueves será el plato fuerte de la programación con “Bebecuentos: La jirafa Marcelina”, el taller interactivo “Un detective en la biblioteca” en el Aula de Informática para niños de entre 8 y 11 años, y la presentación de los libros anteriormente mencionados a las 18:00 horas en el Centro Cultural. El viernes 24 de octubre habrá un taller encuadernación a cargo de Cibercarba y el sábado a las 12:00 horas los participantes de La Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa realizarán lecturas en voz alta desde el balcón de la biblioteca municipal. Por último, el mismo sábado habrá un taller de cuentos colaborativos en el Centro Joven a partir de las 19:00 horas.

El objetivo de esta iniciativa del Ayuntamiento es el mismo que inspira la celebración del Día de la Biblioteca: poner en valor estos espacios como lugares de acceso libre a la cultura, la educación y la información, además de fomentar el hábito de la lectura entre los vecinos, sobre todo entre los más pequeños.