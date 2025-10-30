La expropiación del Camino de Gudino recibe aprobación definitiva tras 15 años de espera

El Pleno del Ayuntamiento de Villamayor ha aprobado definitivamente el expediente de expropiación forzosa nº 1720/2022, correspondiente a la segunda fase de urbanización del Camino de Gudino, una actuación largamente esperada que supondrá la materialización de uno de los proyectos más importantes para la vertebración del municipio.

El acuerdo, aprobado en la sesión plenaria celebrada hoy, contó con el voto favorable de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y la abstención del Grupo Municipal Socialista.

Una inversión cercana a los 100.000 euros

El expediente tiene una valoración total de 98.282,24 euros e incluye la expropiación de 28 parcelas pertenecientes a distintos propietarios —particulares y empresas—, que suman una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados entre suelo urbano, urbanizable y rústico.

El importe global del proyecto asciende a 100.000 euros, con cargo a la partida municipal 15100/60000 “Expropiación parcelas Camino Gudino”, aprobada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 20 de octubre de 2025.

Un proyecto que une y vertebra Villamayor

La actuación permitirá conectar los dos principales núcleos de población de Villamayor —el casco urbano y la urbanización Vega de Salamanca— y facilitará el acceso directo a las zonas residenciales de Las Herradas, Los Álamos, Los Rosales, Los Lirios y Cabeza Maya.

Además, el nuevo vial servirá como puerta de entrada a la ribera del río Tormes, configurándose como un espacio natural y deportivo de primer orden, donde confluirán naturaleza, deporte y convivencia ciudadana.

El Camino de Gudino, incluido en el Plan General de Ordenación Urbana de 2015 como Sistema General Viario, contará con una sección de 14 metros de ancho, que incluirá aceras, arbolado y carril bici, consolidando un corredor seguro, moderno y accesible para peatones y ciclistas.

Un compromiso histórico que se hace realidad

Con esta aprobación, el Ayuntamiento da un paso decisivo en un proyecto que Villamayor lleva esperando más de quince años. Desde la redacción inicial en 2009 hasta las modificaciones técnicas realizadas en 2019, 2024 y 2025, el expediente ha atravesado diversas fases administrativas y jurídicas que culminan ahora con el acuerdo plenario.

El alcalde, Ángel Luis Peralvo Sanchón, destacó que “este proyecto simboliza el compromiso firme del Ayuntamiento con la mejora de las comunicaciones y la cohesión territorial del municipio; una obra largamente esperada que, por fin, verá la luz”.

Dificultades técnicas y de gestión patrimonial

El proceso de expropiación ha enfrentado importantes dificultades administrativas, especialmente en la localización de los propietarios de las parcelas afectadas, debido a fallecimientos de titulares originales o desaparición de sociedades mercantiles propietarias.

Para garantizar la correcta tramitación, el Ayuntamiento ha recurrido a certificaciones registrales, comunicaciones judiciales y publicaciones oficiales en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la sede electrónica municipal.

Hacia un Villamayor más accesible y sostenible

La ampliación y acondicionamiento del Camino de Gudino no solo responde a una necesidad urbanística, sino también a una apuesta por la movilidad sostenible y la integración territorial.

El proyecto permitirá mejorar la conexión entre zonas residenciales, crear un eje peatonal y ciclista, y potenciar el valor paisajístico y medioambiental del entorno del río Tormes.

Con la aprobación definitiva de la expropiación, Villamayor entra en la fase final para hacer realidad un proyecto anhelado por vecinos y corporaciones anteriores, reafirmando su carácter de municipio en crecimiento, equilibrado y comprometido con su entorno.