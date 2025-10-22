Fallece Berta Pallares, mecenas de la biblioteca de Cabrerizos que lleva su nombre

Berta Pallares, en el centro de la imagen, durante un aniversario de la Biblioteca

Ha fallecido Berta Pallares, impulsora de la puesta en marcha de la biblioteca de Cabrerizos y mecenas de la misma durante décadas. La biblioteca, que lleva el nombre de la filóloga, ha comunicado la triste noticia de la muerte de su benefactora, una mujer amante de los libros que donó al fondo de la biblioteca más de 5.000 ejemplares. De hecho, desde la creación de la biblioteca ha estado vinculada a las actividades de la misma, manteniendo el contacto de forma constante y participando todos los años en su aniversario, el 14 de febrero, con charlas, coloquios y actividades diversas.

Berta Pallares nació en Camagüey (Cuba) y creció en Salamanca, en cuya Universidad se doctoró en filología románica. Fue profesora adjunta de la Universidad de Salamanca y más tarde profesora titular de la Universidad de Copenhague.

Fue colaboradora en la sección de Literatura española e hispanoamericana y en el Consejo de Redacción de dos instituciones en Copenhague. Una auténtica mecenas de la cultura, especializada en Tirso de Molino, que seguía mandado “sus libros” a la biblioteca de Cabrerizos de forma periódica para compartir con todos los vecinos la riqueza que da la lectura y el conocimiento. Un legado que continuará.

Desde Salamanca 24 Horas enviamos nuestro pésame a sus familiares y amigos.