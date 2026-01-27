Fallece Santiago Fraile, ex alcalde de Doñinos de Salamanca

El que fuera ex alcalde de Doñinos por el PSOE, Santiago Fraile Rodríguez, ha fallecido a los 75 años este lunes en Salamanca. Santiago Fraile fue alcalde durante dos legislaturas, las comprendidas entre 1995 y 2003 y siempre estuvo muy vinculado a su pueblo, donde era habitual verlo participar en actividades y festejos locales. También fue concejal y juez de paz en la localidad. De hecho, en el año 2024 fue pregonero durante las fiestas de San Marcos.

El funeral esta previsto para la tarde de este martes, concretamente a las 17.00 horas en la iglesia parroquial de Doñinos. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio San Carlos de la capital salmantina.