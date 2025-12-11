Festival solidario, campanadas y talleres en la Navidad de Doñinos

Doñinos ya tiene listo su programa navideño con el fin de que sus vecinos y, sobre todo los más pequeños, disfruten de todo tipo de actividades durante los próximos días. Así, el 20 de diciembre tendrá lugar una cita clásica en la localidad, su Festival Solidario. A partir de las 17.30 horas, el centro polivalente acogerá la gala en la que participará el grupo folclórico San Marcos y participantes de las actividades culturales y alumnos del colegio. Habrá rifas, bingo y su mercadillo de manualidades elaboradas por los niños. Todo lo recaudado irá para la Asociación Síndrome de Noonan de Castilla y León.

Además, el Ayuntamiento ha programado talleres de cerámica, de cocina navideña y un espectáculo de magia para el 30 de diciembre a cargo del Mago Oski. No faltan las minicampanadas para los niños ni la discoteca móvil para Nochevieja. El 2 de enero tendrá lugar la decoración de carrozas para la cabalgata de Reyes que saldrá el día 5 de enero a las 16.40 horas. Después de recorrer las calles del pueblo los reyes repartirán regalos a los más pequeños al finalizar la cabalgata. Quienes quieran participar en la recepción de regalo tendrán que inscribirse en un formulario alojado en la web municipal.