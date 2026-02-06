Fiesta y concurso de disfraces en el carnaval de Aldeatejada

Aldeatejada ya tiene todo listo para celebrar el carnaval en el municipio que, este año, será el 14 de febrero. El pabellón acogerá desde las 17:00 y hasta las 20:30 horas una gran fiesta y un concurso de disfraces para todas las edades. Con la mirada puesta en los más pequeños, el recinto acogerá todo tipo de actividades como una minidiscoteca, un taller de maquillaje, una chocolatada e hinchables que se complementarán con el concurso con el Ayuntamiento invita a todos los vecinos a disfrazarse para poder optar a diferentes premios. En concreto, los participantes podrán optar a los premios que se otorgan al mejor disfraz de grupo y al mejor disfraz individual, tanto en la categoría infantil como en la categoría de adultos.

Además de esta gran fiesta de Carnaval, los niños del CRA Los Arapiles disfrutarán el viernes 13 de febrero de una deliciosa chocolatada en el colegio.

Por otro lado, y en el marco de la programación que cada mes se desarrolla en la biblioteca municipal Miguel Delibes, el martes 17 de febrero se ha programado un taller de máscaras de Carnaval que se llevará a cabo en dos sesiones según los distintos tramos de edad. Así, los niños de 3 a 5 años podrán realizar sus manualidades entre las 17:00 y las 18:00 horas, mientras que los niños de 6 a 12 años harán lo propio de 18:30 a 19:30 horas.

“Aunque siempre prestamos especial atención a los más pequeños que suelen ser los grandes protagonistas del Carnaval, la fiesta está pensada para todos los vecinos que, en el caso de Aldeatejada, suelen ser muy participativos y responden de forma muy positiva a todas las actividades que programamos. Esperamos que este año la respuesta sea similar”, señaló Roberto Rodríguez, concejal de Fiestas.