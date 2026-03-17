La figura más desconocida de María Manuela de Portugal, en una charla en Aldeatejada

Fue la primera esposa del que se convertiría en Felipe II y cada año, en Aldeatejada, se representan las vísperas nupciales recordando su paso por la localidad antes de casarse. Sin embargo, María Manuela de Portugal sigue siendo una gran desconocida sobra la que ha puesto el foco la catedrática de la USAL, Esther del Brío, que dará una charla en Aldeatejada el próximo 20 de marzo a partir de las 20.00 horas.

La conferencia se enmarca en los actos que conmemoran el V Centenario de la Escuela de Salamanca, ya que explica su relación no solo con la princesa, sino también con la opulenta boda real. Como adelantó Esther del Brío, el casamiento de los príncipes dio lugar a los postulados de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, que hablaban sobre cómo tratar a los pobres y cuyo objetivo principal era enseñar caridad a Felipe y María Manuela.

Como resaltó el alcalde del municipio, Enrique García, “sin duda esta charla es de gran interés para nosotros por el vínculo que nos une con María Manuela, que se alojó en Aldeatejada en 1543 en los días previos a su boda en Salamanca con el futuro rey de España. Creo que conocer más detalles de todo lo relacionado con su vida puede ayudarnos con la organización de las XIII Vísperas Nupciales que celebramos en octubre para conmemorar la estancia de un miembro de la realeza en nuestro pueblo”.

La actividad es totalmente gratuita y tendrá una duración aproximada de una hora.