Finaliza la reforma integral de los baños del pabellón Francisco Samaniego ‘Fay’

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha finalizado la reforma integral de los baños ubicados en la zona de gradas del pabellón Francisco Samaniego “Fay”, una de las instalaciones deportivas con más usuarios del municipio. Se trata de una obra que cuenta con un presupuesto de 47.552 euros que se han sufragado con cargo al Plan de Apoyo Municipal 2024 de la Diputación, una subvención que, en esta convocatoria, asciende a 227.733 euros que permitirán a Santa Marta ejecutar un total de siete actuaciones.

La reforma integral, que se ha realizado tanto en el baño femenino como en el masculino, ha consistido en la instalación de siete nuevos inodoros, tres lavabos dobles, tres urinarios frontales y dos puertas de entrada más amplias que las actuales, además de la retirada del antiguo equipamiento.

Por otro lado, también se han habilitado dos cambiadores de bebés, siete dispensadores de papel higiénico, dos secamanos eléctricos, tres espejos y cuatro enchufes.

Además de la renovación del equipamiento y el mobiliario, se ha procedido también a sustituir las tuberías, alicatar las paredes y el suelo, pintar el techo e instalar nuevos paneles divisorios para la zona de los urinarios. También se ha renovado toda la iluminación con siete halógenos con sensor de movimiento en cada cabina, cuatro pantallas led y dos sensores de movimiento en las zonas comunes, además de dos luces de emergencia en cada puerta de entrada.

“En unos días se realizará una última actuación para mejorar la seguridad en la zona de las gradas que, junto a esta necesaria reforma de los baños, completa el proyecto de renovación y modernización del pabellón. Los usuarios estrenarán este curso unas instalaciones totalmente actualizadas y en unas condiciones inmejorables para la práctica deportiva”, explicó Jorge Valiente, concejal de Deportes.

En ese sentido, y en los últimos meses, el Ayuntamiento de Santa Marta ha renovado el suelo del pabellón, así como la iluminación y la pintura. También se han realizado intervenciones en la zona exterior como la impermeabilización del edificio y renovación de la entrada.