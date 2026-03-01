Las fotografías de Belén Sánchez de la costa gallega y portuguesa protagonizan una exposición en Santa Marta

La Sala Tragaluz de Santa Marta de Tormes cuenta con una nueva exposición de la artista Belén Sánchez Campos, una muestra titulada ‘Lugares que soy’, comisariada por Isabel Carralero, donde la mirada de la artista encuentra una densidad poética.

Reconocida nacional e internacionalmente, Sánchez Campos presenta en Santa Marta una serie de imágenes de su particular “paraíso” localizado en Miño, un pequeño pueblo de pescadores situado muy cerca de La Coruña, en la ría de Betanzos. Junto a imágenes llenas de color y emoción, presenta otros paisajes de la costa portuguesa, como Caminha y la Playa de Santo André, en Póvoa de Varzim, que funcionan también como paraísos emocionales, espacios a los que la artista regresa cuando lo necesita.

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, ha destacado que Santa Marta de Tormes vuelve a apostar por una oferta cultural y artística de calidad, manteniendo la localidad como referente de arte contemporáneo en la provincia, esta vez a través de la fotografía. En este sentido, el concejal ha recordado que el trabajo de Belén Sánchez nos presenta imágenes cotidianas que, a través del color y su sello personal, las convierte en imágenes únicas que obligan al espectador a detenerse con calma para ser interpretadas.”

“El tipo de fotografía que hago habitualmente tiene que ver con escenas cotidianas que ocurren en todas partes, también en las playas. A veces, se piensa que fotografiar playas es hacer fotografías de verano, y no es así. Las playas nos ofrecen un espacio distinto, una relajación. Hay como un código no escrito en el que nadie mira a nadie; eso me interesa muchísimo”, asegura Sánchez Campos

Belén Sánchez Campos se ha alzado a lo largo de su carrera con distintos reconocimientos y ha sido seleccionada en importantes certámenes como el Concurso Internacional de Fotografía Caminos de Hierro, el Premio Internacional de Artes Visuales Obra Abierta de Caja Extremadura o el Premio a la “Repercusión en Redes Sociales” y exposición al trabajo con el que se homenajeó al fotógrafo chino Fan Ho en el II Concurso Internacional de Pastiches, organizado por el Aula de Especialización Fotográfica de Barcelona. Asimismo, ha sido seleccionada en el MXSPF 2024, el segundo Festival Internacional de Fotografía de Calle en México.

‘Lugares que soy’ puede visitarse hasta el 20 de mayo en el Edificio Sociocultural de la localidad santamartina en horario de 10,00 a 14,00h y con visitas guiadas solicitando cita en el teléfono 923 200 005.