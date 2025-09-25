Una fuga de agua pone en jaque a una familia de Castellanos de Moriscos que tiene que pagar 9.326 euros en el recibo semestral

“La fuga está en mi casa, yo lo pago porque asumo mi responsabilidad. El coste real del agua es más de 3.000 euros y estoy dispuestos a pagarlos, pero no me parece justo que me apliquen de los seis tramos de pago el quinto. Esto le puede pasar a cualquier vecino”.

Alex vive en una urbanización de Castellanos de Moriscos con su mujer y sus dos hijas. Normalmente paga unos 90 euros al semestre por el agua que consumen, sin embargo, su último recibo es de 9.326,56 euros. Una cifra un tanto desorbitada que desestabiliza cualquier economía familiar. Son 450 veces su consumo habitual. ¿Qué ha pasado? Pues que en el jardín de Alex y su familia había una fuga oculta y como en Castellanos de Moriscos se factura cada seis meses, nadie se dio cuenta a tiempo.

Alex asegura que habían notado que la vivienda tenía menos presión “no mucho, pero un día comentándolo con un vecino me dijo a ver si hay alguna fuga. Cortamos el agua en casa y el contador seguía girando”. Un empleado municipal certificó que había una fuga y cuando abrieron el jardín de su casa, ahí estaba la tubería que perdía agua. La lectura del contador era nada menos que 7.506 metros cúbicos. “La fuga era indetectable, las lecturas son semestrales porque si se realizaran cada dos o tres meses, lo habríamos notado antes y no hay contadores inteligentes que adviertan que ante un consumo desproporcionado se pueda incluso cortar el agua”, asegura. A eso se une que “es desproporcionado, nadie nos ha avisado porque en el Ayuntamiento no hay nadie que vigile y controle el servicio y la cantidad es abrumadora”.

Fuga vivienda Castellanos de Moriscos 1

Alex ha intentado llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento ya que el está dispuesto a pagar los 3.700 euros que suponen su consumo en el tramo uno, que ya cubre lo que le cuesta al Ayuntamiento. De hecho, la oposición en el Ayuntamiento de Castellanos teniendo en cuenta su caso y sabiendo que más vecinos han tenido fugas y que es algo que puede pasar en el futuro han presentado un ruego para que se estableciera una tarifa especial en la ordenanza reguladora del agua para estos casos. Una tarifa que no penalice al vecino si se trata de una avería certificada y se situara en los tramos más bajos del precio del metro cúbico, ya que Castellanos penaliza a los que más consumen, que para la oposición estaría en el tramo uno, que establece el precio del metro cúbico en unos 0,49 euros (la tarifa por 30€/m³ al semestre es de 14,95 según la Ordenanza) Sin embargo, la propuesta planteada a ese ruego por el equipo de Gobierno no ha salido adelante en el último pleno. La propuesta, basada en un informe municipal, se centra en que en caso de fuga se establezca “el coste real del metro cúbico de agua soportado por el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos” y lo estima en un precio de 1,063 €/m³. Además, exime de pagar la tasa de alcantarillado. Una medida que para la oposición no es suficiente ya que ese precio es el equivalente al que se paga en el 5 tramo, uno de los que más penalizan el consumo y por tanto la diferencia es mínima con pagar el máximo.

En el caso de Alex, aplicar el precio del tramo 1 supondría pagar unos 3.700 euros y aplicar el máximo 9.300 euros. “Tenemos una indefensión abismal, porque incluso el defensor del pueblo recomienda que exista una tasa especial para estas y el Ayuntamiento debería tener un control del consumo del agua o poner contadores inteligentes, algo que evite esto”, asegura. De momento, el Ayuntamiento ha emitido a través de REGTSA un recibo por los 9.326 euros. Él ha puesto el asunto en manos de sus abogados.