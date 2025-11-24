El ganchillo se tiñe de morado: AMUCAS conmemora el Día Contra la Violencia de Género en Carbajosa

La Asociación de Mujeres de Carbajosa (AMUCAS) ha transformado el arte del ganchillo en un poderoso símbolo de recuerdo y protesta con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra mañana, 25 de noviembre.

Las participantes en el taller de ganchillo de AMUCAS han dedicado los últimos días a confeccionar pendientes y lazos de color morado, el tono universal de la lucha feminista. Estas piezas artesanales son un emotivo homenaje a las 39 mujeres que han sido víctimas mortales de la violencia de género en España durante este año.

Reparto en la Plaza del Ayuntamiento

La asociación invita a todos los vecinos a sumarse al acto conmemorativo mañana, 25 de noviembre, en la Plaza del Ayuntamiento de Carbajosa.

A partir de las 11:00 horas, AMUCAS estará repartiendo sus creaciones de ganchillo entre todos los asistentes. La iniciativa busca no solo recordar a las víctimas, sino también promover la concienciación y pedir la erradicación total de la violencia machista.