Geometría, elegancia y volumen, cuando la inspiración llega de la obra de Ángel Mateos

Ángel Mateos era volumen, geometría y hormigón. El escultor salmantino transformó el hormigón en arte y dejó piezas espectaculares por su tamaño, elegancia y monumentalidad y ahora, los alumnos del taller de cerámica de Villamayor le han rendido homenaje creando obras inspiradas en él.

Unas obras que han podido verse este fin de semana en el Museo Ángel Mateos, en Doñinos, donde se recogen buena parte de sus obras y de sus distintas fases creativas a lo largo de su vida. Iñaki San, el profesor desde hace años de este taller, ha sido el encargado de guiar a los alumnos en el proceso creativo en una propuesta que partió de la Biblioteca de Villamayor. Las piezas se han creado en barro y cada alumno ha abordado la creación desde una miranda personal, inspirados por la obra de Mateos.

El taller de cerámica de Villamayor homenajea a Ángel Mateos (2)

Las piezas creadas evocan perfectamente el universo creativo de Ángel Mateos, un artista único con una carrera prolífica que dejó numerosas de sus obras en lugares públicos. En su museo, conocido como el Museo del Hormigón, se recoge toda su trayectoria y fue su última gran obra, un espacio donde perdure la memoria del artista que uso el hormigón como material escultórico.