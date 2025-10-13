La geometría toma protagonismo en el Museo de Arte Contemporáneo José Fuentes de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha reestructurado una parte del espacio expositivo del Museo de Arte Contemporáneo José Fuentes dedicándola a artistas contemporáneos que se han expresado a través de la geometría. “Este cambio esta motivado con el fin de ir estructurando los espacios de exposición en claves temáticas y por las recientes incorporaciones al Museo de las obras de dos artistas: Manuela Cristovao y Eduardo Sanz”, señala la concejala de Cultura, Silvia González, quien añade que “este museo es una espacio que alberga una colección con 150 piezas de reconocidos artistas y es un centro que ha contribuido a la modernización y transformación de Santa Marta a través del arte”.

Por su parte, el catedrático y grabador José Fuentes, recuerda que “la geometría ha estado presente en el arte desde sus orígenes y en gran parte de su historia vertebrando las composiciones de las obras, aunque es a principios del siglo XX, con la incorporación de la abstracción en el arte, cuando la geometría adquiere un protagonismo determinante en la obra de determinados autores, independizándose completamente del arte figurativo. En el MAC hemos creado un espacio dedicado a este modo de expresarse a través del arte. Este es el primer paso hacia un concepto de museo temático donde el espectador puede, desde la observación comparada y en claves del mismo aspecto temático, penetrar mejor en el sorprendente mundo de la creación”.

El MAC es de acceso gratuito y puede visitarse todos los días de la semana en horario de mañana (de 10,00 a 14,00h de lunes a viernes y de

11,00 a 14,00h sábado y domingos) y de miércoles a sábado por la tarde (de 16,30h a 19,30h).