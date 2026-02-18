Gran acogida en la charla sobre el impacto del biogás en el entorno en Castellanos de Villiquera

La Plataforma ‘Stop biogás’ de Castellanos de Villiquera ha conseguido lleno total en la charla informativa organizada en la localidad para explicar cómo afectan estas plantas al entorno. Aseguran que “la convocatoria superó todas las expectativas de asistencia. El salón quedó completamente lleno, siendo necesario habilitar más sillas ante la elevada afluencia de vecinos y personas interesadas. Incluso se mantuvieron las puertas abiertas para facilitar la participación de quienes no pudieron acceder al interior de la sala debido a la gran asistencia”.

Durante el encuentro se explicó cómo funcionan las plantas de biogás y sus posibles impactos ambientales, sociales y sanitarios en entornos rurales. Se mencionaron, entre otros aspectos, molestias derivadas de olores persistentes, incremento del tráfico pesado, riesgos vinculados a la gestión de residuos y preocupación por afecciones a la salud, la calidad del aire y la contaminación del agua. Después de la exposición se generó un debate abierto y participativo.

Charla informativa sobre el biogás en Castellanos de Villiquera (1)

El público pudo formular preguntas y plantear inquietudes, incluyendo intervenciones de agricultores y ganaderos, lo que permitió enriquecer el intercambio de información desde distintos puntos de vista y experiencias directas del territorio. La organización valora muy positivamente el desarrollo de la jornada, tanto por la participación como por el interés mostrado por la ciudadanía. En la mesa participaron representantes de otras plataformas similares en la provincia, así como de asociaciones de vecinos de localidades afectadas.

La organización anuncia su intención de continuar promoviendo acciones informativas y movilizaciones, ante lo que consideran una insuficiente comunicación por parte del equipo de gobierno municipal y autonómico respecto a los proyectos de biogás y su implantación en el territorio.