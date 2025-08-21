"Gran participación de las peñas" y "mayor afluencia de público": balance de las fiestas de Carbajosa 2025

Carbajosa de la Sagrada ha celebrado una nueva edición de sus Fiestas de San Roque, marcadas por la gran participación ciudadana y un ambiente de convivencia inmejorable. La programación, diseñada para incluir a todas las generaciones, ha sido un éxito rotundo, congregando a miles de personas en una semana llena de actividades.

El alma de estas fiestas han sido, sin duda, las peñas locales. Su implicación ha sido clave, organizando torneos deportivos, el tradicional recorrido de peñas y actividades como el "Beerpong" y el bingo, que amenizaron las calurosas tardes estivales. La concepción del programa buscó, precisamente, fomentar la unión, y por ello se incluyeron novedades como una parrillada popular y un encierro de mini bueyes, pensados para que vecinos de todas las edades pudieran compartir momentos juntos.

Los más pequeños disfrutaron de una amplia oferta lúdica que incluyó desde hinchables y juegos de madera hasta "bebecuentos" y una divertida "Fiesta del Agua". Por su parte, los más veteranos tuvieron su espacio en torneos de calva, bolos finlandeses y petanca, culminando con un emotivo homenaje a los más longevos del pueblo, que incluyó un animado guateque.

Las Fiestas de San Roque han dejado cifras espectaculares. Los eventos taurinos atrajeron a una media de 1.800 espectadores por festejo. Las actuaciones musicales en el Recinto Ferial batieron récords de asistencia: Royal congregó a 8.000 personas, La Misión a 18.000 y Cinema a 13.000, demostrando el poder de convocatoria de la música en vivo. La gastronomía también fue protagonista, con la venta de 1.500 tickets para la paella solidaria y 700 para la parrillada, cuyas recaudaciones se destinaron a las asociaciones AERSCYL, PYFANO y ACECALE. Además, el chupinazo de inicio de fiestas en la Plaza Mayor reunió a 4.000 personas, una cifra récord.

La jornada de clausura, celebrada en el Prado de la Vega, fue el ejemplo perfecto del espíritu de las fiestas. Familias enteras disfrutaron de la "Fiesta del Agua" y de una exposición de motos, seguidas de la paella solidaria y el bingo, en un día de convivencia que cerró con un homenaje a los más longevos de Carbajosa y una exhibición de la "Asociación Cultural".

Alba Hernández Masvidal, concejala de fiestas, ha calificado las celebraciones como “inolvidables”, destacando la “emoción, diversión y participación” y el buen ambiente entre todos los asistentes.

Por su parte, el alcalde Pedro Samuel Martín ha agradecido el "excelente trabajo" de la concejalía de Educación, Cultura y Deportes y ha subrayado la "gran participación e implicación de las peñas y asociaciones". Con estas palabras, el alcalde ha dado por concluidas las fiestas, manifestando su satisfacción por el "deber cumplido".

El Ayuntamiento ha querido agradecer públicamente la labor de los equipos municipales, la Guardia Civil, Protección Civil y las empresas de seguridad y limpieza, cuya colaboración ha sido fundamental para el desarrollo exitoso de los festejos. También se ha destacado la gran participación vecinal y el comportamiento ejemplar de las peñas, que han sido el corazón de estas Fiestas de San Roque.