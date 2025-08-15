La gran zona de ocio y deporte que guardará y protegerá un antiguo yacimiento romano en Villamayor

Vestigios romanos y visigodos. El subsuelo de Villamayor de Armuña esconde restos de los asentamientos antiguos que poblaron la zona. El yacimiento con los restos de una villa romana en el “Teso de San Miguel”, que apareció cuando el Ayuntamiento de la localidad planeaba instalar una grada junto al campo de fútbol, ha permitido conocer mejor la historia de la localidad, datar los restos y protegerlos. Una actuación que ha retrasado la ejecución de la zona deportiva pero que ha permitido al municipio conocer mejor su pasado.

Hace más de un año el Ayuntamiento de Villamayor de Armuña inició un ambicioso proyecto con el fin de dotar a la localidad de pistas de tenis, de pádel y un nuevo campo de fútbol y rugby. La falta de espacios públicos para practicar deporte, con una población joven y muy activa, hizo que el planteamiento fuera unificar distintos espacios deportivos en un mismo área: el entorno del campo de fútbol El Salinar, al que además se pondría una grada que permitiera al público guarecerse y ver los partidos sentados.

Si ya había sospechas de que en la zona podía haber habido un asentamiento romano estas se disiparon con las primeras catas que se realizaron al aparecer muros de una villa romana y restos como vasijas romanas o fechas. Un descubrimiento que paralizó la obra y que dio pie a que comenzara un estudio de las ruinas que, una vez descubiertas y analizadas, fueron cubiertas de nuevo para su protección. Sin embargo, el modelo de grada previsto por el Ayuntamiento ya no era viable por su elevado peso al tener un diseño inicial de hormigón. Comenzó así un largo proceso que ha concluido ahora con la autorización de la Junta para instalar unas gradas mucho más livianas, que no dañen el yacimiento que se encuentra en el subsuelo y la construcción del resto de instalaciones deportivas en la zona, tras asegurarse de que está libre de restos arqueológicos.

Campo El Salinar

“Ha sido un proceso largo”, asegura el alcalde de la localidad, Ángel Peralvo, que reconoce que la tramitación ha sido “muy lenta”. Y es que, tras el descubrimiento de los restos, su estudio y fijar sobre el terreno su ubicación, el Ayuntamiento ha tenido que modificar su ordenamiento y delimitar de nuevo la zona del yacimiento en función de los últimos hallazgos. Esto ha supuesto una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, como explica el alcalde, con el fin de retirar la protección a la zona libre de restos arqueológicos y ha sido hace apenas un par de meses cuando el Ayuntamiento ha recibido el informe ambiental de la Junta que permite la instalación de las gradas ya que estas no implicarán efectos significativos en el yacimiento y en el entorno.

Según el alcalde, tras estudiar los restos y delimitar la zona no afectada por ellos “se ha mantenido una protección que es compatible con el uso deportivo”. Asegura que, aunque la aparición del yacimiento ha prolongado el proceso, “al final es historia y algo del pueblo, que siempre enriquece y es interesante”. Añade que “es muy raro en un yacimiento como este encontrar columnas de pie y nosotros lo tenemos, eso hay que ponerlo en valor también”.

Una vez finalizado este proceso, comienza el siguiente, la licitación y construcción de lo que será una gran zona de ocio y deporte conectada con la localidad y en un entorno natural. Un gran espacio que contará con dos campos de fútbol, uno de ellos con gradas nuevas y otro mixto para fútbol y rugby, pistas de pádel, de tenis y una de multideporte para baloncesto y fútbol 7. Para ello el Ayuntamiento de Villamayor ya cuenta con más de 400.000 euros de dotación presupuestaría que permitirían que el proyecto esté iniciado antes de fin de año, tras su salida a licitación en las próximas semanas.

Por su parte, la nueva grada del campo de El Salinar será metálica, con lo que se reducirá el peso sobre el terreno y cubrirá una necesidad importante para los equipos de la localidad. Infraestructuras y protección y puesta en valor de la historia y la riqueza patrimonial de una localidad que mira al futuro teniendo en cuenta su pasado.