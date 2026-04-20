Desafiar la gravedad con un satélite del tamaño de una lata, así es la 'Misión Aurora' de un instituto de Santa Marta

No son ingenieros, pero han sido capaces de diseñar un pequeño satélite funcional que recoge datos ambientales, realiza fotografías y cuenta con un sistema de comunicación, y todo ello en un formato mini, del tamaño de una lata de refresco.

Son Alba, Mara, Alessia, Óscar, Jimena e Iván, alumnos de ESO y Bachillerato del instituto Torrente Ballester de Santa Marta de Tormes que, junto a sus profesores Luz María Rodríguez y Carlos Sánchez, han diseñado la que han denominado “Misión Aurora” y creado de cero su microsatélite dentro del proyecto de innovación educativa CanSat, “Can” (lata) y “Sat” (satélite), organizado por la Agencia Espacial Europea. Una iniciativa que incluye el diseño, la construcción y el lanzamiento, que los alumnos del IES de Santa Marta realizarán este martes en el aeródromo de Herrera de Pisuerga.

Misión Aurora, proyecto Cansat del IES Torrente Ballester de Santa Marta (5).jpeg

Un proyecto que implica que los escolares sean capaces de construir un satélite funcional, que se lanza con un cohete a mil metros de altura y que debe ser capaz de recoger durante el descenso datos fiables y en condiciones reales como altitud, sonido, movimiento, etc. además de detectar las fases del lanzamiento: ascenso, apogeo, descenso y aterrizaje. Además, el proyecto es una competición entre Institutos en la que se clasifica para la siguiente ronda el proyecto más sólido, qué mejor responda y que sea más completo. Si el martes pasan a la fase nacional, allí competirán con otros muchos centros de España y de ahí, a la fase Europea.

Todo ello con la dificultad añadida del tamaño. Todos los sistemas, placas y componentes deben funcionar y deben poder entrar en una lata. Y funcionar. Durante todo el año los seis integrantes del equipo han ido diseñando y probando su funcionamiento. De hecho, al principio utilizaron cables para trabajar en la plaza, pero después lo integraron todo en la placa base, ganado espacio y pudiendo añadir componentes y sensores.

Interior CanSat instituto Torrente Ballester

Interior CanSat instituto Torrente Ballester 1

En cuanto a la estructura, recordemos del tamaño de una lata, hicieron un diseño teniendo en cuenta que tenía que aguantar la bajada y el aterrizaje, ya que baja los mil metros con un pequeño paracaídas. Tras imprimirla en 3D y hacer diversas pruebas de resistencia, recurrieron a otro instituto de Salamanca que les imprimió las carcasas con material más resistente.

Así, placas base, sensores, sistema de comunicación que permita al software leer las mediciones y paracaídas, cosido por la madre de uno de los alumnos, forman esta pequeña pieza de ingeniería a la que los alumnos y profesores han dedicado buena parte de su tiempo libre este curso. “Nos dan las medidas y el objetivo del diseño es que todo entre dentro porque es un espacio muy reducido, nos dan las medidas, el peso máximo, todo”, aseguran los alumnos.

Misión Aurora, proyecto Cansat del IES Torrente Ballester de Santa Marta (3).jpeg

Un proyecto en que participa todo el centro, aunque ellos son la cara visible y quienes se encargarán este martes de lanzar su satélite. De hecho, los distintos departamentos del centro han colaborado, mientras que los alumnos que participan han recogido ideas de sus compañeros. Así en distintas aulas se ha trabajado con inteligencia artificial, electrónica, radio, diseños del proyecto, elaboración del presupuesto, … Se ha convertido en un proyecto de centro que además incluye todo el proceso de un proyecto real, incluso buscar patrocinadores, tener un presupuesto o defender los resultados que obtengan en la misión.

Este martes será el gran día, cuando su satélite será lanzado en un cohete con los de otros centros participantes. El lanzamiento de prueba, a modo de ensayo general antes del gran día, ha sido en la Base Aérea de Matacán, que también colabora con la iniciativa. Una prueba que fue todo un éxito y que hace que los seis alumnos y sus profesores tengan las expectativas muy altas para este martes. Su misión espacial está a punto de despegar, buen vuelo.