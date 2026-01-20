Un grupo de familias de Aldeatejada reclama una parada adicional en la ruta del transporte escolar en la zona de Santher

Un grupo de familias de la conocida zona de Santher en Aldeatejada han solicitado una parada adicional de bus con el fin de atender la demanda de los niños que viven en la localidad y así acceder hasta el Instituto de Enseñanza Secundaria La Vaguada de una "forma igualitaria" a los demás menores del municipio.

Según ha recogido iCal en un escrito al que ha tenido acceso a través de los propios familiares, han explicado que los niños y niñas llevan desde los tres años en los centros adscritos al municipio en el transporte escolar con la correspondiente beca, por lo que consideran que atendiendo al principio de continuidad se debería seguir prestando este servicio ya que la parada “sigue operativa y su juicio cumple los requisitos necesarios”

Del mismo modo, los propios familiares también han explicado que se está utilizando, de normal, las líneas ocho y diez de Salamanca para acudir al IES La Vaguada, y cuando las plazas se agotan, habría que espera hasta 40 minutos para que transcurra otro autobús urbano.

Por otro lado, las quejas también se han incrementado por no poder utilizar el el servicio BUSCYL al no estar los servicios del autobús metropolitano adaptados a las actividades lectivas y extraescolares.

Asimismo, los propios padres también han explicado que existe una ruta oficial de transporte escolar desde Aldeatejada a Salamanca, pero que no cubre el recorrido que pasaría por la zona de Santher.

En el propio escrito, también se ha recogido que “el transporte escolar no es un servicio accesorio, sino un recurso esencial para garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, especialmente cuando se trata de alumnado que cursa enseñanza obligatoria. La ausencia de transporte está generando una situación de perjuicio real y continuado, que podría haberse evitado mediante una correcta planificación o la ampliación de una ruta ya existente”.