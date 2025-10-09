La Guardia Civil recibe un homenaje en Villares con la inauguración de una glorieta

Villares de la Reina ha inaugurado este jueves una nueva glorieta dedicada a la Guardia Civil. La nueva rotonda, situada en la confluencia entre la calle Estrella y la carretera de La Mata, rinde homenaje a la labor histórica del cuerpo en la localidad y en todo el territorio nacional. Dicha ceremonia ha coincidido con la celebración de la patrona del cuerpo, la Virgen del Pilar.

Durante su intervención, el teniente coronel Arturo Marcos destacó la importancia simbólica del nuevo espacio:“Este monumento no solo embellece el municipio, sino que mantiene viva la memoria de aquellos años en los que, como bien ha dicho el alcalde, justo aquí enfrente se encontraba el antiguo cuartel de la Guardia Civil”, señaló.

El acto fue calificado como doblemente significativo, al coincidir con los actos conmemorativos organizados por la Guardia Civil de Salamanca con motivo de su festividad.“Hoy estamos aquí para celebrar dos grandes acontecimientos: la inauguración de esta rotonda y este monumento en honor a la Guardia Civil, y la celebración de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, para las unidades desplegadas en el acuartelamiento de Villares de la Reina”, explicó el teniente coronel.

Marcos tuvo palabras de reconocimiento para los agentes destinados en Villares de la Reina, elogiando su “profesionalidad, entrega y cercanía”, y animó a seguir trabajando con la misma vocación de servicio.

La escultura central de la glorieta, con forma de antorcha y acabado en color acero, ha sido realizada por el artista Valeriano Hernández, quien expresó su satisfacción doble por participar en esta obra:“Siempre he tenido vínculos familiares dentro de la Guardia Civil, y una profunda admiración por su honor y entrega”, declaró el autor.

Además, anunció que esta escultura se podrá ver en otras ciudades de Europa, llevando con ella el reconocimiento a la Guardia Civil más allá de nuestras fronteras.