Halloween con juegos, chocolate y baile de monstruos en Aldeatejada

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha preparado una divertida programación para que los vecinos puedan celebrar por todo lo alto la fiesta de Halloween este viernes 31 de octubre. Los más pequeños tendrán a su disposición un espacio lúdico con hinchables; un taller de maquillaje, pintauñas y tatuajes terroríficos; y el photocall del miedo para inmortalizar las mejores caracterizaciones de esta fiesta temática. A las 19:30 horas además, y para entrar en calor antes de que llegue la noche, se repartirá chocolate con churros entre todos los asistentes.

A las 20:00 horas comenzará El Baile de los Monstruos, un espectáculo musical en el que los vecinos de Aldeatejada podrán mostrar sus disfraces al ritmo de la mejor música y con la ambientación festiva de los cañones de confeti. Además, y para cerrar la terrorífica velada en Aldeatejada, el Ayuntamiento ha programado un espectáculo de fuegos artificiales.

Por otro lado, y para favorecer la conciliación familiar el viernes 31 de octubre que es una jornada no lectiva, los niños del municipio podrán participar en el Día sin Cole temático con servicio de madrugadores y tardones. El precio para participar en esta aventura monstruosa será de 8 euros para los niños empadronados en Aldeatejada, abonando 1,5 euros por cada hora extra, y de 10,50 euros para los no empadronados, abonando 2,5 euros más por cada hora complementarias.