Halloween llegará a Villamayor con una programación llena de divertidas actividades

El Ayuntamiento de Villamayor, a través de sus áreas de Cultura, Infancia y Acción Social, ha preparado un completo programa de actividades para celebrar la festividad de Halloween los días viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre.

Esta programación busca ofrecer alternativas de ocio educativo y creativo para los más pequeños, facilitando además la conciliación de la vida laboral y familiar.

Viernes 31 de octubre: actividades para disfrutar en familia

La jornada comenzará con actividades infantiles de 11:00 a 14:00 horas en el Pabellón Dori Ruano, donde los niños podrán participar en juegos, talleres de tumbas de plastilina y un divertido taller de cocina temática de Halloween 2025.

Por la tarde, de 16:30 a 18:30 horas, el Auditorio Antonio Gamoneda acogerá el Concurso de Disfraces de Halloween, organizado por Ciudad de lxs Ninxs de Villamayor. Los participantes podrán inscribirse en las categorías individual o grupal enviando un correo a ciudaddelosninosvillamayor@gmail.com.

A continuación, de 18:30 a 20:30 horas, el Pabellón Dori Ruano se transformará en un espeluznante Túnel del Terror, organizado por CASJUVI (Casa de la Juventud de Villamayor) y ADOSVI, una experiencia pensada para los más valientes que quieran adentrarse en la noche más aterradora del año.

Sábado 1 de noviembre: diversión y misterio

Las celebraciones continuarán el sábado con más actividades infantiles en el Pabellón Dori Ruano, de 17:00 a 20:00 horas, incluyendo pintas caras, talleres de pulseras, un Scape Room de Halloween y la divertida Cena Transilvania, perfecta para concluir el fin de semana con espíritu festivo y familiar.

Así, Halloween se convierte así en una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios, disfrutar del ocio en familia y dar rienda suelta a la imaginación en un entorno seguro y participativo.