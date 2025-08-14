Helena García Quevedo presenta su bronce nacional en el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada

La carbajoseña Helena García Quevedo ha visitado el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada para compartir su más reciente logro: la medalla de bronce en la prueba de 1.500 metros obstáculos del Campeonato de España sub 16.

Iniciada en el club Correcaminos de Carbajosa, Helena ha experimentado una progresión constante. En 2024 inició la temporada con el título provincial de Cross Escolar y el bronce autonómico. En pista cubierta fue campeona provincial en salto de altura y 1.000 metros, clasificándose para el Nacional en Ourense. Al aire libre repitió títulos provinciales y se colgó la plata autonómica en altura con un registro de 1,57 m.

Durante el acto, el alcalde Pedro Samuel Martín y el concejal Domingo Elena “Tote” le entregaron un obsequio institucional. Helena firmó en el Libro de Honor, agradeciendo al club y al pueblo su apoyo.

El Ayuntamiento destacó su ejemplo para la juventud y reafirmó su compromiso con el deporte local y el impulso de talentos como el de Helena.