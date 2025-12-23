Hinchables, mercadillo y papá Noel para el disfrute de los más pequeños en Villamayor

Los más pequeños de Villamayor han sido los protagonistas de una divertida mañana de vacaciones pensada exclusivamente para ellos. El pabellón deportivo se ha convertido en una zona de juegos con la instalación de varios hinchables que, durante toda la mañana, ha tenido entretenidos a los más pequeños. Los más pequeños han disfrutado saltando en las colchonetas en un espacio donde también se ubicaba el mercadillo El Juguete Solidario, Activa, que consistía en intercambiar juguetes con un vale.

Además, papá Noel ha estado toda la mañana recibiendo a los más pequeños y escuchando sus peticiones. Los niños emocionados y con caramelos en el bolso salían esperando que llegue la noche del 24 para comprobar si cumple sus deseos.

Por otra parte, las actividades continúan en Villamayor durante la tarde de este martes con un pasacalles navideño para que los más pequeños puedan pedir el aguinaldo por las calles disfrazados con temática navideña.