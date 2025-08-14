Impulso al empleo local en Villamayor: 13 nuevos trabajadores para reforzar servicios básicos

El Ayuntamiento de Villamayor ha reforzado su plantilla pública, contratando a 13 personas desempleadas gracias a las subvenciones de la Junta de Castilla y León. Estas contrataciones, enmarcadas en los programas Planiel y Jovel están cofinanciadas por la administración autonómica y el propio consistorio.

Las ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral mediante la realización de obras y servicios de interés general y social en los municipios.

A través del programa Planiel, el Ayuntamiento ha contratado a 10 personas para reforzar servicios básicos municipales. La distribución es, por un lado, 4 personas para el servicio de limpieza, y por otro 6 personas para el servicio de obras, incluyendo 2 oficiales y 4 peones. El programa ha recibido una inversión de 113.050 euros por parte de la Junta de Castilla y León, a la que el Ayuntamiento ha sumado 73.654 euros.

Por otro lado, el programa Jovel, enfocado en la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ha permitido formalizar 3 contratos para cubrir puestos administrativos. Se ha contratado a una persona para servicios generales, una para servicios sociales y una para la biblioteca municipal. Para este programa, la Junta ha aportado 67.830 euros, mientras que el Ayuntamiento ha contribuido con 38.222 euros.

El alcalde de Villamayor, Ángel Luis Peralvo, ha destacado la importancia de estas iniciativas. "Estas subvenciones no solo suponen una inversión en empleo, sino también en la mejora de los servicios municipales, beneficiando de forma directa a toda la ciudadanía", afirmó. Peralvo subrayó el esfuerzo económico del consistorio para solicitar el máximo de contratos posibles, ya que considera que "tiene un importante retorno en los vecinos del municipio".

Los programas priorizan a colectivos con mayores dificultades de inserción, como parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres y personas con discapacidad, así como a jóvenes en el caso del programa Jovel.