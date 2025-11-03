La inclusión sin barreras se estudia en Carbajosa a través del arte

Durante el mes de octubre, La Ciudad de las Niñas y de los Niños de Carbajosa de la Sagrada ha desarrollado el proyecto “Arte sin Barreras”, una iniciativa que ha acercado el arte a los escolares del pueblo desde una visión inclusiva y enriquecedora.

Los colegios Pablo Picasso, La Ladera e Isabel Reina de Castilla han sido escenario de unos encuentros muy especiales en los que los niños de Carbajosa han disfrutado de jornadas de convivencia en las que han comprobado que, en el arte, las manualidades y las actividades cotidianas no existen barreras ni límites.

Durante estas últimas semanas, los alumnos han participado en una gran variedad de actividades impartidas por asociaciones y entidades de Salamanca comprometidas con la inclusión. Cabe destacar los talleres de puntada con hilo, teatro y percusión organizados por AVIVA Salamanca, la experiencia de encuadernación y teatro de Insolamis o los bailes tradicionales y el programa de radio realizado por la Fundación Afim. Sin olvidar la impresionante muestra de pintura con la boca del artista Francisco Javier Marcos, un ejemplo inspirador de talento y superación para los jóvenes presentes.

Carbajosa, actividad colegios inclusión con AVIVA

En Arte sin Barreras han colaborado numerosas asociaciones de Salamanca como: el Colegio Público de Educación Especial Reina Sofía, la Asociación Down Salamanca, Aspar “La Besana”, Aspace Salamanca o la Asociación AMUCAS (Asociación de Mujeres de Carbajosa Solidaria). Cada una de ellas con propuestas y talleres diferentes pensados para los escolares.

“Arte sin Barreras” de La Ciudad de las Niñas y de los Niños de Carbajosa de la Sagrada ha convertido el mes de octubre en una celebración del arte, la inclusión y la convivencia en los colegios, demostrando que el trabajo en equipo y la colaboración pueden construir experiencias transformadoras que fomenten la creatividad y el respeto por la diversidad.