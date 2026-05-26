Indignación entre los vecinos de esta urbanización de Carrascal de Barregas que denuncian abandono

Los vecinos de la urbanización de Carrascal de Barregas, Oasis Golf, han denunciado “el abandono” que aseguran que sufren por parte del Ayuntamiento de la localidad. Aseguran que incluso han escrito al defensor del pueblo para denunciar la situación de la urbanización, en la que las zonas comunes como parques o jardines “no tienen ningún mantenimiento ni preocupación real por la urbanización”.

Afirman que la urbanización “parece una jungla” y que están cansados de presentar reclamaciones y quejas ante el Ayuntamiento, pero que no se han puesto soluciones.

Afirman estar cansados de la situación, con los parques llenos de maleza, arquetas atascadas y mobiliario urbano estropeado. Una situación que aseguran que no se ve en otras urbanizaciones de la localidad y se quejan de que la situación de la urbanización es “desesperante”.