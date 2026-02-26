Inicio de las obras de la nueva rotonda del polígono Los Villares y corte de la carretera del Helmántico en marzo
Las obras de la rotonda darán comienzo el lunes 2 de marzo, con el objetivo de "mejorar la seguridad del tráfico en uno de los principales puntos de confluencia de vehículos: el cruce entre la carretera de Fuentesaúco y la carretera de Valladolid"
El Ayuntamiento de Villares de la Reina informa del inicio de las obras de la rotonda del polígono Los Villares que se encuentra en la carretera de Valladolid, la N-620, a la altura de los supermercados Lupa y Lidl; obras que estarán financiadas por fondos de la Junta de Castilla y León y por el Ayuntamiento de Villares, con una duración de 3 meses.
El objetivo, según el propio ayuntamiento, es "mejorar la seguridad del tráfico en uno de los principales puntos de confluencia de vehículos: el cruce entre la carretera de Fuentesaúco y la carretera de Valladolid".
Mientras duren las obras, la recomendación es acceder al polígono utilizando la salida de Salamanca por la avenida de la Merced, Las Bizarricas y avenida de Fuentesaúco. En el caso de acceder al polígono desde Valladolid se recomienda desviarse por las calles laterales para acceder a los negocios o naves de interés.
El martes 3 de marzo, se cortará el tráfico de la carretera del Helmántico entre las rotondas de la carretera de Zamora y la carretera de Fuentesaúco, en ambas direcciones, para hacer arreglos del pendientes en ese tramo.
