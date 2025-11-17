Las instalaciones deportivas de Carbajosa estrenan iluminación

Esta mañana han comenzado los trabajos para llevar a cabo la renovación integral de la iluminación de las instalaciones deportivas municipales de Carbajosa. El proyecto contempla la instalación de 16 nuevos proyectores LED en el campo de fútbol, que forman parte de la renovación general del alumbrado que se extenderá a las tres pistas exteriores de tenis, la pista de pádel y los accesos de las instalaciones.

La nueva iluminación del campo de fútbol cumple con la normativa UNE-EN 12193, la cual sitúa el nuevo alumbrado en su Clase II, ideal para competición de nivel medio, tal como competiciones regionales o de clubes locales. El Justo Sánchez Paraíso contará además con un nuevo sistema de encendido inalámbrico. Este funcionará a través de pequeñas antenas ubicadas en cada torre y facilitará el control total de la iluminación del campo de fútbol, permitiendo una gestión más precisa y eficiente del consumo. Este nuevo sistema contará con diferentes escenas de iluminación para cada nivel de uso como entrenamientos, partidos, por zonas, etc.

Gracias a esta modernización de la iluminación, el pueblo experimentará un ahorro energético del 19% (8.386 kWh/año), reduciendo el consumo anual de 44.968 kWh/año a 36.582 kWh/año y también la emisión de CO₂, con una reducción de 5,45 toneladas anuales, contribuyendo así tanto al ahorro económico como a la sostenibilidad ambiental de las instalaciones.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 107.413,03 euros y tiene un plazo de ejecución de un mes desde el comienzo de los trabajos. El proyecto incluye también la gestión adecuada de los residuos generados, garantizando el cumplimiento de las normativas medioambientales vigentes.

El Ayuntamiento de Carbajosa da un paso más en la mejora de las instalaciones deportivas municipales, apostando por la eficiencia energética, la sostenibilidad y la modernización de los espacios públicos al servicio de los vecinos.