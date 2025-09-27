La Isla del Soto se convierte en un escenario de juegos, bailes y pinturas en el Día de las Familias

La Isla del Soto se ha convertido en la mañana de este sábado en el punto de encuentro de cientos de vecinos en la celebración de la segunda edición del Día de las Familias, una jornada festiva y solidaria organizada conjuntamente por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Salamanca y el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

El Consistorio se ha volcado en la preparación del evento para que las familias disfruten de una jornada de convivencia al aire libre, con una amplia programación de actividades lúdicas que dio comienzo a las 11:30 horas con la presencia del presidente de la AECC en Salamanca, Ángel Losada, el alcalde de Santa Marta, David Mingo y varios miembros de la Corporación municipal, que demuestran así el apoyo institucional a la lucha contra el cáncer.

Tras el arranque, la charanga Queloquesband ha sido la encargada de amenizar toda la mañana con música, creando un ambiente festivo que culmina con una paella solidaria a las 14:30 horas.

A partir de las 12:00 horas, el espacio natural de la Isla del Soto se llenó de actividades pensadas para todas las edades con sesiones de zumba y baile en línea, incluyendo el popular "Bailando al sol con crema", banda sonora de la reciente flashmob en la Plaza Mayor de Salamanca.

En los juegos familiares inclusivos hubo propuestas como golf, pesca al pato, 4 en raya gigante y paracaídas, donde incluso Losada y Mingo participaron pintando sobre un mural, donde el toque artístico lo puso el grafitero Roberto Becerro que pintó un mural en directo y compartió su técnica, invitando a todos los interesados a pintar junto a él a lo largo de la mañana en la que participaron cerca de 300 personas.