Dos jabalíes sorprenden a los vecinos de La Fontana

Dos jabalíes han sorprendido a los vecinos de La Fontana alrededor de las 21:15 horas de este martes, en una noche marcada por la presencia de niebla.

Según varios testigos, y como se puede apreciar en las imágenes, los animales han llegado incluso a entrar en la carretera, lo que ha supuesto un peligro dada la escasa visibilidad.

Afortunadamente, no se han producido daños personales ni materiales.

La escena, poco habitual pero cada vez más frecuente, ha causado gran sorpresa entre los residentes.

Cabe recordar que el pasado 13 de diciembre, como avanzó este medio, la Junta de Castilla y León autorizó la caza del 'famoso' jabalí de Salamanca capital a través de los operarios del Consistorio.