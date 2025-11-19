Jimena Galache gana el concurso de dibujo de la Semana de la Movilidad de Santa Marta

La Semana Europea de la Movilidad ha culminado con la entrega de premios en Santa Marta de Tormes, donde la creatividad y la conciencia ecológica de los más jóvenes fueron las protagonistas. El concurso de dibujo organizado para fomentar el transporte sostenible ha contado con una gran participación, reuniendo un total de 192 trabajos de alumnos de Primaria de la localidad. En la iniciativa participaron 108 estudiantes del Colegio Carmen Martín Gaite y 84 del Colegio Miguel Hernández, abarcando desde 2º hasta 6º de Primaria.

Entrega de premios Semana Movilidad Santa Marta

El máximo galardón fue para la joven artista Jimena Galache, alumna de 3º del Colegio Miguel Hernández. Su obra, titulada "Muévete para reír", conquistó al jurado por su originalidad y mensaje positivo sobre los beneficios de la movilidad activa y sostenible. Jimena Galache recibió su premio, una flamante bicicleta, de manos de la concejal de Medioambiente, Marta Labrador.