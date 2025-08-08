La Junta concede la autorización ambiental a la primera de las tres plantas de transformación de subproductos orgánicos previstas en Doñinos

La Junta de Castilla y León ha concedido autorización medioambiental para la construcción de una planta de gas renovable mediante digestión anaerobia para transformación de subproductos y residuos orgánicos agroindustriales y biorresiduos. La planta es la primera de las tres de transformación de subproductos orgánicos que están previstas en Doñinos de Salamanca y a las que se oponen los vecinos de localidades cercanas como Villamayor de Armuña por los olores. Estará ubicada en el polígono de Muzar, en el término municipal de Doñinos, junto a la carretera de Florida de Liébana.

De hecho, los vecinos de Villamayor agrupados en la Plataforma vecinal Cuidamos Villamayor, presentaron alegaciones al proyecto, aunque consideran que por la ubicación no afectará tanto a la localidad como las otras dos previstas en la zona de Gudino. De hecho, desde la entidad aseguran que los olores que emitan afectarán sobre todo a Doñinos y a al barrio salmantino de Huerta Otea, ya que la planta estará ubicada en una zona alta.

Las instalaciones contarán con un edificio de control, vestuarios y oficias, una nave de recepción con zona limpia, un área de zona sucia que incluirá tolva de recepción de SANDACH, zona de desinfección de camiones, balsa de alimentación y sala de equipos. En el informe aseguran que la nave se encuentra en depresión y cuenta con un sistema de tratamiento de olores compuesto por dos columnas de absorción y un reactor en el que se eliminan los compuestos generadores de malos olores. Además, cuenta con planta de biogás, básculas, zona de estacionamiento, una antorcha de biogás para quemar y zonas libres.

La capacidad que tendrá de recepción de residuos es de 50.000 toneladas al año.