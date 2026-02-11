La Junta Electoral insta al PP de Santa Marta no realizar más inauguraciones durante el periodo electoral

La Junta Electoral de Salamanca ha atendido favorablemente la denuncia de UPL con relación a la inauguración de un mural artístico en Santa Marta de Tormes durante el periodo electoral, concretamente el 1 de febrero. La Junta electoral ha acordado “por unanimidad que el PP vulneró la Ley electoral al organizar desde el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes un acto de inauguración ya en periodo electoral, algo prohibido por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”, aseguran los leonesistas que recuerda que este tipo de actos están prohibidos por la legislación.

La Junta Electoral han requerido “a la corporación municipal del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes y al partido político Partido Popular a fin de que se abstengan en lo sucesivo de realizar actos de inauguración o cualesquiera otros que puedan contravenir el contenido del art. 50 de la LOREG”. En este sentido, la Junta Electoral de Zona de Salamanca advierte al PP de que dichos actos contravienen la legalidad, instándoles a que no vuelvan a realizar actos de inauguración durante el periodo electoral “con el apercibimiento que, de persistir en referidas conductas, se procedería a la incoación del correspondiente expediente sancionador”.

Según UPL a pesar de que desde la convocatoria de elecciones hasta su celebración quedan prohibidos actos de inauguración de obras o servicios públicos, el 1 de febrero, el Ayuntamiento de Santa Marta realizaba la inauguración de un mural artístico, convocándose a los medios de prensa, en el que participaron diversos representantes institucionales del PP, entre ellos el alcalde de la localidad, David Mingo (quien a su vez es diputado provincial y vicepresidente de la Diputación), que realizó un discurso en dicha inauguración, o el diputado provincial Santiago Castañeda.