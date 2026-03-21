El juzgado archiva la causa contra el alcalde de Villamayor

El Juzgado de Instrucción de Salamanca ha acordado el sobreseimiento libre y archivo definitivo de la causa abierta contra el alcalde de Villamayor, Ángel Luis Peralvo, tras la denuncia presentada por varios concejales de la oposición. La resolución judicial, fechada el 13 de febrero de 2026, establece de manera clara que los hechos denunciados no constituyen infracción penal y descarta posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos o falsedad documental, según un comunicado del PP de Villamayor.

Tal y como han informado desde el PP de Villamayor el Ministerio Fiscal había solicitado previamente el archivo de la causa, al no encontrar indicios de perjuicio económico ni irregularidades en las actuaciones municipales. Las obras y mejoras cuestionadas estaban ejecutadas y contaban con el material instalado según lo previsto. El auto judicial subraya que no existe evidencia de ilegalidad en los procedimientos realizados, calificando los hechos denunciados como "no evidentes ni flagrantes".

Según informan desde el Partido Popular de Villamayor las actuaciones municipales incluyeron mejoras en infraestructuras y en espacios públicos del municipio, con especial atención a zonas vinculadas a la seguridad y al bienestar de los vecinos, como el entorno del Salinar. La causa se inició varios meses después de la ejecución de las obras, y con el archivo definitivo se confirma que todas las actuaciones se realizaron conforme a la legalidad vigente y dentro de los procedimientos establecidos, manifiestan en el comunicado.

Con el cierre del procedimiento judicial, tal y como manifiesta el comunicado, "se da por concluido el seguimiento de la denuncia, confirmando que no existió base penal para cuestionar las actuaciones municipales. El equipo de gobierno ha mantenido la regularidad y transparencia de los proyectos ejecutados, que forman parte de la planificación municipal destinada a mejorar la calidad de los servicios y espacios públicos para los residentes".

Del mismo modo, el alcalde de Villamayor ha señalado que "lamento profundamente el uso de la vía penal como herramienta de desgaste político, especialmente cuando el propio auto judicial constata que no existía base para la imputación de delito alguno. El archivo de la causa cierra el procedimiento judicial, pero deja una conclusión evidente en el plano político: la necesidad de ejercer la representación pública y deber de control, pero con responsabilidad, rigor y lealtad institucional…".