Villamayor muestra su máxima lealtad a España con la jura de bandera

Villamayor de la Armuña ha sido testigo de la primera jura de bandera de este 2025, una cita organizada por el Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº11, REI 11, y en el que se han sumado cientos de habitantes de la localidad, además de otras, para mostrar su fidelidad y lealtad a la bandera de nación española.

En la presentación del acto del pasado 2 de septiembre de 2025, el alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo, explicó que este acto se realiza para que aquel que quiera “pueda mostrar respeto y solidaridad con las fuerzas del Estado”.

Del mismo modo, este acto ha destacado por no solo ser una simple jura de bandera, sino por ser un evento en el que se muestra, tanto por parte de la ciudadanía como por las Fuerzas de Seguridad del Estado, los valores intelectuales y morales del país.

Villamayor jura de bandera | Belén Hurtado

Además de las autoridades competentes que han asistido al acto, la Guardia Civil de Salamanca también ha estado presente para jurar bandera, además de .

Asimismo, cabe destacar que en el acto han participado 20 integrantes de la banda de guerra del regimiento, 7 personas que forman una escuadra de gastadores y, como no, 100 hombres del REI 11.

Villamayor jura de bandera | Belén Hurtado

Del mismo modo, cabe destacar que el límite para que jurasen bandera era de 150 personas, además de no haberlo hecho en los últimos 25 años y ser mayor de 18 años. Aquellos que se han inscrito y han asistido a la jura de bandera, han realizado el juramento bajo promesa, han besado la misma, han rendido homenaje a los caídos y han podido disfrutar del desfile y el canto del himno de ingenieros.