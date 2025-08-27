Llegó el día en el que los zombis invaden Carbajosa de la Sagrada

Y el Ayuntamiento de Carbajosa ha organizado para el 6 de septiembre un apocalipsis zombi que permitirá a los participantes disfrutar de una noche divertida por las calles del pueblo. El Survival Zombie, el popular evento que combina ocio, espectáculo y mucha adrenalina llega a la localidad para poner fin a la temporada estival. A partir del anochecer, vecinos y visitantes se convertirán en protagonistas de una auténtica película de terror, donde deberán superar pruebas, resolver enigmas y evitar a los zombis que invadirán el municipio.

El evento ofrecerá una experiencia única y apta para todos los públicos, desde los más jóvenes hasta los adultos que busquen una noche diferente llena de emoción. Los participantes podrán elegir entre vivir la experiencia como supervivientes, intentando resistir hasta el final, o como zombis, disfrutando del maquillaje profesional y formando parte del espectáculo.

Con esta propuesta, Carbajosa de la Sagrada se convertirá en escenario de una noche inolvidable, en la que la diversión, el misterio y el miedo se mezclan en dosis perfectas.