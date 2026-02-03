La lluvia suspende la salida de San Blas en procesión por Santa Marta

El mal tiempo y la lluvia ha obligado este martes a suspender la procesión de San Blas en Santa Marta de Tormes. La localidad celebra su fiesta pequeña con el acto principal en honor del patrón que ha tenido que suspenderse y cambiarse por una oración dentro de la iglesia parroquial del municipio.

Lo que sí sigue adelante son las actividades programadas para la tarde de este martes que incluyen una fiesta infantil con hinchables para los más pequeños que durante toda la tarde podrán disfrutar en el frontón cerrado de la localidad. Además, habrá una chocolatada para los mayores y una sesión de teatro. También en la tarde de este martes está prevista la presentación-coloquio de los libros de Juan José Mateos, guardia civil víctima de ETA. Tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento a partir de las 19.30 horas.

Las celebraciones de San Blas continuarán este miércoles con la quema de Quinciano por parte de las águedas, que tendrán su fiesta el 5 de febrero. Además, el viernes y el sábado se han reservado las verbenas de estas fiestas, así como la recreación de un campamento del Tercio Español.