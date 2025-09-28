Lola González Varea celebra su cumpleaños número 107 en Santa Marta

Lola González Varea celebra su 107 cumpleaños rodeada de su familia y gozando de una buena salud, pero sobre todo de una gran vitalidad. Esta anciana que reside en una residencia de ancianos de Santa Marta de Tormes desde hace siete años es abulense de nacimiento, aunque a una edad muy temprana se trasladó a La Alberca, por lo que su corazón es salmantino.

Lola que hoy celebra su compleaños junto a sus seres queridos que la han ido a visitar a la residencia, además de recibir la visita de la concejala de mayores Mari Cruz Gacho, es un gran ejemplo de superación, no solo por ser capaz de resistir a los 107 años, sino también por su modo de vida, dedicado a ayudar a los demás. Según indican desde el Consistorio de Santa Marta dedicó toda su vida al cuidado de sus padres por lo que nunca se casó ni tuvo hijos.