Así luce el Multiusos de Santa Marta tras su renovación integral

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha finalizado las obras de renovación del suelo del Edificio Multiusos con las que también se concluye la reforma integral de este espacio sin uso que se recupera con el objetivo de darle una nuevo destino, en ese sentido, los responsables municipales ya barajan diferentes posibilidades, según ha comunicado el Ayuntamiento de Santa Marta.

“Antes de decidir su funcionalidad, hemos querido ejecutar las obras para poder explorar al detalle todas las posibilidades del inmueble. Lo importante ahora es que tenemos a nuestra disposición un espacio totalmente renovado abierto a dar respuesta a las necesidades de Santa Marta”, explicó David Mingo, alcalde del municipio.

La renovación del suelo ha contado con un presupuesto de 29.995 euros que han servido para sustituir la antigua superficie ya deteriorada por el paso del tiempo por una nueva de tarima en tono arena, más moderna y de fácil mantenimiento. Por otro lado, ha ejecutado un proyecto de eficiencia energética por valor de 37.624 euros que se han empleado en susitituir todas las ventanas del edificio.

Además, se ha renovado toda la iluminación gracias a una inversión de 41.655 euros y se han renovado también los canalones con un presupuesto de 15.688 euros. Por otro lado, los operarios municipales han pintado las puertas y otros espacios deteriorados. El Ayuntamiento ha invertido también 57.045 euros en arreglar el acceso al edificio y mejorar la accesibilidad del inmueble con salvaescaleras, así como realizar trabajos de carpinería y pintura y adecuación de los espacios.

Una vez finalizada esta reforma integral del Edificio Multiusos, el Ayuntamiento procederá a realizar tareas de limpieza y acondicionamiento, así como trabajos de pintura en aquellas estancias o espacios que lo necesiten para finalmente instalar el mobiliario.

De esta forma, el edficio que en su día albergó la Escuela Hogar, quedará en condiciones óptimas para la función que finalmente se decida asignarle, ya que, como concluyó Mingo, “para darle una viabilidad real era necesario acometer una reforma casi integral que nos va a permitir contar con un recurso nuevo en Santa Marta”.