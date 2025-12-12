El lunes comienzan las obras de mejora del firme en las calles Primera y Segunda del Montalvo III

Los trabajos de renovación del asfalto en las calles Primera y Segunda del Polígono Industrial Montalvo III arrancarán el próximo lunes y está previsto que concluyan el viernes. La intervención busca mejorar el estado del pavimento de estos viales, muy utilizados a diario por empresas y transportistas y deteriorados por el tránsito continuo de vehículos pesados.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 141.028,34 euros y un plazo de ejecución de un mes, incluye el fresado del firme actual, la aplicación de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente y la posterior renovación de la señalización horizontal.

Con motivo de estos trabajos, el tráfico se verá afectado durante la semana del 15 al 19 de diciembre. Los cortes se realizarán por tramos: la calle Primera permanecerá cerrada del 15 al 17, y a partir del día 17 se intervendrá en la calle Segunda, donde las restricciones se mantendrán hasta el viernes 19. Durante estos días se habilitarán desvíos y señalización provisional con el fin de garantizar la seguridad tanto de los conductores como del personal de la obra.

Desde el Ayuntamiento de Carbajosa se recomienda a las empresas y trabajadores del polígono que planifiquen sus desplazamientos para minimizar las molestias. Esta actuación forma parte del compromiso municipal con la mejora y el mantenimiento de los polígonos industriales, considerados esenciales para la actividad económica del municipio y para asegurar unas condiciones adecuadas de circulación y seguridad vial.