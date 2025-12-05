La luz de la Navidad llena de magia y encanto la Isla del Soto en Santa Marta

Mariposas luminosas, estrellas, árboles llenos de magia,... la Isla del Soto en Santa Marta de Tormes se ha convertido en un espectáculo de luz y color gracias a la iluminación navideña que por primera vez se ha instalado en este espacio natural. Santa Marta ha inaugurado Navidad que este año cuenta con más espacios decorativos, entre ellos la Isla del Soto a la vez que mantiene, aunque con novedades, su villa navideña en la plaza del Ayuntamiento y decoraciones en un total de diez puntos.

Inauguración de la Navidad en Santa Marta

Con la caída de la noche se ha procedido al encendido, que después de solventar un problema técnico debido a la humedad y la lluvia, ha sorprendido a los cientos de vecinos y visitantes que no han querido perderse el espectáculo en su primer día. Desde la pasarela junto a la iglesia de la localidad el ambiente navideño ya se percibe con un montaje original de luz que se mantendrá hasta después de reyes.

Por otra parte, la villa navideña sigue sorprendiendo a niños y mayores. Casitas, cascanueces, carrusel, papás noeles... todas las figuras, elaboradas a mano, trasladan a la infancia a todo el que pase por la plaza.

Una visita imperdible en la que recorrer a pie todas las ubicaciones y disfrutar de un espectáculo único en la provincia.