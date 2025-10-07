Un maniquí de dos metros, cientos de hojas y una historia que emociona: así es la nueva obra que acoge el Ayuntamiento de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes acoge desde este martes una singular obra de arte: un vestido artesanal de casi dos metros de altura confeccionado íntegramente con hojas de libros litúrgicos antiguos. La pieza, expuesta en el hall del consistorio, ha sido elaborada por un grupo de mujeres de la Asociación Damajuanas de Fuenteguinaldo (Salamanca), que han encontrado en el arte una vía de convivencia y superación de la soledad.

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha inaugurado la exposición destacando el valor humano y artístico del proyecto: “Es una muestra del talento y la sensibilidad de estas mujeres, auténticas ‘manos de oro’, que han logrado transformar papel antiguo en una auténtica joya”.

La idea surgió de Pilar Duque, presidenta de la Asociación Damajuanas, quien se inspiró en una Cabalgata de Reyes. “Vi un cancán y comencé a imaginar cómo podíamos darle forma. A partir de ahí, con muchas horas de trabajo, surgió este vestido del que nos sentimos muy orgullosas”, explica.

Durante más de tres meses, catorce mujeres, muchas de ellas mayores, trabajaron con paciencia y dedicación en la confección de la pieza. Se utilizaron más de 1.500 hojas procedentes de cinco libros litúrgicos, principalmente partituras musicales. Los pentagramas se convirtieron en volantes que adornan un gran cancán cubierto con 850 cucuruchos de papel, todos ensamblados a mano. “Hasta las uñas del maniquí están decoradas por la peluquera del pueblo”, comenta Duque, poniendo en valor la implicación colectiva del proyecto.

El montaje en Santa Marta ha sido realizado por Pilar Duque y Sandra Palos, también miembro de Damajuanas. Ambas coinciden en que más allá del resultado artístico, el vestido simboliza algo aún más profundo: la amistad. “Gracias a esta iniciativa, muchas mujeres mayores que viven solas en Fuenteguinaldo han salido de sus casas para compartir momentos muy bonitos. El vestido es el reflejo de esa unión”, afirma Duque emocionada.

La exposición puede visitarse en el hall del Ayuntamiento en el siguiente horario:

De lunes a viernes: de 10:00 a 14:00 h

Sábados y domingos: de 11:00 a 14:00 h

Miércoles a sábados: también en horario de tarde, de 16:30 a 19:30 h